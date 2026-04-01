В России снизилась безработица
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Безработица в России в феврале снизилась до 2,1 процента с прежних 2,2, свидетельствуют данные Росстата.
"В феврале 2026 года 1,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные", — говорится в докладе ведомства.
Если в январе их общая численность достигала 1,66 миллиона человек, то в феврале она снизилась до 1,636 миллиона. Рабочая сила при этом составляла 76,3 миллиона человек.
В августе 2025 года, когда был установлен исторический минимум по безработице в 2,1 процента, на рынке труда насчитывалось 1,592 миллиона безработных.
К концу февраля 2026-го на учете в службе занятости состояли 0,4 миллиона незанятых россиян, из них 0,3 миллиона имели статус безработных, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат
при изучении использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными считаются те, кто в момент исследования одновременно нуждались в работе, искали ее и были готовы приступить к ней.