В России снизилась безработица

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Безработица в России в феврале снизилась до 2,1 процента с прежних 2,2, свидетельствуют данные Росстата.

"В феврале 2026 года 1,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные", — говорится в докладе ведомства.

Если в январе их общая численность достигала 1,66 миллиона человек, то в феврале она снизилась до 1,636 миллиона. Рабочая сила при этом составляла 76,3 миллиона человек.

В августе 2025 года, когда был установлен исторический минимум по безработице в 2,1 процента, на рынке труда насчитывалось 1,592 миллиона безработных.

К концу февраля 2026-го на учете в службе занятости состояли 0,4 миллиона незанятых россиян, из них 0,3 миллиона имели статус безработных, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице.