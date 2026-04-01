В ЦБ рассказали о росте импульсивных покупок в России - РИА Новости, 01.04.2026
13:46 01.04.2026
В ЦБ рассказали о росте импульсивных покупок в России
В ЦБ рассказали о росте импульсивных покупок в России

Мамута: россияне стали чаще совершать импульсивные покупки

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Быстрое проникновение онлайна в сферу торговли привело к росту импульсивных покупок в России, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.
"Из-за быстрого проникновения онлайна в продажи и потребление стала быстро расти доля нестандартных форм потребления. У нас определяется целых пять форм потребления, и выросли, мы видим, импульсивные покупки, когда люди покупают в моменте", – сказал Мамута на форуме "ТОЛК-2026".
По его словам, возросла не только импульсивность, но и компульсивность потребления. Кроме того, россияне стали больше стремиться к статусному потреблению: "Я хочу, чтобы у меня был такой телефон, потому что у моего друга такой телефон".
Все это, предупредил Мамута, приводит к снижению доли рационального потребления и росту доли нерациональных покупок.
