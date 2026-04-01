Россияне назвали самых смешных персонажей в литературе

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Близнецы Фред и Джордж Уизли из "Гарри Поттера", Карлсон и Остап Бендер стали самыми смешными литературными персонажами по мнению россиян, следует из результатов совместного исследования книжного сервиса "Литрес" и сети книжных магазинов "Читай-город", которые есть в распоряжении РИА Новости.