Россияне назвали самых смешных персонажей в литературе

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Близнецы Фред и Джордж Уизли из "Гарри Поттера", Карлсон и Остап Бендер стали самыми смешными литературными персонажами по мнению россиян, следует из результатов совместного исследования книжного сервиса "Литрес" и сети книжных магазинов "Читай-город", которые есть в распоряжении РИА Новости.
В основу исследования лег опрос, проведенный в марте 2026 года, в котором приняли участие более 1,3 тысячи пользователей из разных городов России.
"Респонденты также назвали самых смешных персонажей в литературе: пальма первенства принадлежит дуэту братьев-близнецов Фреда и Джорджа Уизли (26%) из серии книг "Гарри Поттер" Дж. К. Роулинг", - говорится в сообщении.
На второй строчке расположился созданный шведской писательницей Астрид Линдгрен Карлсон, которого отметил 21% опрошенных. Главный герой "Двенадцати стульев" - как считают россияне, самого популярного юмористического произведения из классики - Остап Бендер занял третье место.
Первого апреля ежегодно празднуется День смеха.
