Памфилова рассказала о совершенствовании механизмов голосования в России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что механизмы и способы голосования в РФ постоянно совершенствуются.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел встречу с новыми членами Центральной избирательной комиссии России.
"Мы совершенствуем постоянно механизмы способов голосования, чтобы в любых условиях проводить выборы. Несмотря на внешнее давление, все равно справлялись и уверена, что справимся дальше", - сказала Памфилова в ходе встречи с Путиным.
Она также отметила, что избирательная система России работает без сбоев, что обеспечивает ее легитимность. По ее словам, система доказала свою устойчивость, надежность и безопасность даже в режиме проведения СВО.
В понедельник прошло первое заседание ЦИК России в новом составе, на нем члены Центризбиркома путем тайного голосования выбрали руководство комиссии. Председателем ЦИК РФ на следующие пять лет переизбрана Элла Памфилова, заместителем председателя Центризбиркома - Николай Булаев, секретарем комиссии вновь стала Наталья Бударина.