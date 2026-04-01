МЧС сообщило о подтоплениях в 32 российских регионах
2026-04-01T10:58:00+03:00
МЧС сообщило о подтоплениях в 32 российских регионах
МЧС: в 32 регионах подтоплены 529 приусадебных участков и 66 дорог
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. На территории 32 субъектов РФ в зонах подтопления паводком находятся 529 приусадебных участков, 66 автомобильных дорог и два социально значимых объекта в связи с наступлением активной фазы таяния снега в ряде регионов страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На территории страны проходит период весеннего вскрытия рек, в ряде регионов идет активная фаза снеготаяния. На сегодняшний день в 32 субъектах подтоплены девять жилых и дачных домов, 529 приусадебных участков, 66 участков автомобильных дорог и два социально значимых объекта", - говорится в сообщении министерства.
Спасатели продолжают осуществлять превентивные меры и мониторинг паводковой обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем.
"В 54 субъектах РФ
на более чем 78 тысячах участках рек и низменных участках местности проведены работы по ослаблению прочности льда, в том числе взрывные. Проводятся распиловка и чернение льда на наиболее сложных участках рек, где возможно образования ледовых заторов. Общая протяженность распиловки льда на 387 участках составляет более 335 километров, а площадь чернения на 454 участках свыше 151 километра. Кроме того, на трех участках общей протяженностью 617 километров помощь в разрушение льда оказывают ледоколы", - отмечает МЧС
РФ.
По данным ведомства, всего к проведению противопаводковых мероприятий в России привлечены свыше 400 человек и порядка 220 единиц техники.