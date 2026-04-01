РЭЦ приглашает на многоотраслевую деловую миссию в ЮАР

Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москв

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) приглашает отечественные компании принять участие в деловой миссии в Южно-Африканскую Республику, которая пройдет 10-11 июня 2026 года в Йоханнесбурге, сообщил центр.

Прием заявок открыт до 11 апреля 2026 года включительно на платформе "Мой экспорт".

Сегодня ЮАР выступает стратегическим хабом, обеспечивающим доступ российского бизнеса к рынкам всего Африканского континента. В рамках реализации экспортной стратегии в странах БРИКС+ специалисты РЭЦ организуют серию целевых B2B-переговоров для предприятий следующих отраслей: химическая промышленность и энергетика, машиностроение и геология, медицина, IT и образовательные технологии, АПК и пищевая промышленность.

В рамках государственной поддержки РЭЦ обеспечивает 100% софинансирования ключевых организационных затрат. Группа РЭЦ берет на себя расходы по аренде площадок, поиску и привлечению профильных иностранных покупателей, техническому сопровождению индивидуальных встреч и обеспечению переговоров профессиональными переводчиками. Участники миссии самостоятельно оплачивают только перелет и проживание.

Весь процесс взаимодействия с экспортером автоматизирован на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Подача документов осуществляется через сервис "Мероприятия", что позволяет компаниям отслеживать статус заявки в реальном времени. Для участия необходимо авторизоваться на платформе с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выбрать соответствующее событие в каталоге и подписать соглашение в электронном виде.

К участникам предъявляются стандартные требования: статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в РФ, и отсутствие задолженностей по налогам.

Деловая миссия в ЮАР - это эффективная возможность подтвердить статус надежного поставщика в рамках программы "Сделано в России" и закрепиться на одном из самых быстрорастущих рынков мира, подчеркнули в центре.