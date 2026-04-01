РЭЦ приглашает на многоотраслевую деловую миссию в ЮАР
13:06 01.04.2026
РЭЦ приглашает на многоотраслевую деловую миссию в ЮАР
РЭЦ приглашает на многоотраслевую деловую миссию в ЮАР - РИА Новости, 01.04.2026
РЭЦ приглашает на многоотраслевую деловую миссию в ЮАР
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) приглашает отечественные компании принять участие в деловой миссии в Южно-Африканскую Республику, которая... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T13:06:00+03:00
2026-04-01T13:06:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
йоханнесбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189305_0:282:3006:1973_1920x0_80_0_0_53a8b7d0a7f4e3dbd53aaf27ffdfb3e4.jpg
https://ria.ru/20260401/rets-2084243915.html
https://ria.ru/20260331/nominatsiya-2084039011.html
йоханнесбург
экономика, российский экспортный центр (рэц), йоханнесбург
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Йоханнесбург
РЭЦ приглашает на многоотраслевую деловую миссию в ЮАР

РЭЦ приглашает на многоотраслевую деловую миссию в Йоханнесбурге

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) приглашает отечественные компании принять участие в деловой миссии в Южно-Африканскую Республику, которая пройдет 10-11 июня 2026 года в Йоханнесбурге, сообщил центр.
Прием заявок открыт до 11 апреля 2026 года включительно на платформе "Мой экспорт".
Сегодня ЮАР выступает стратегическим хабом, обеспечивающим доступ российского бизнеса к рынкам всего Африканского континента. В рамках реализации экспортной стратегии в странах БРИКС+ специалисты РЭЦ организуют серию целевых B2B-переговоров для предприятий следующих отраслей: химическая промышленность и энергетика, машиностроение и геология, медицина, IT и образовательные технологии, АПК и пищевая промышленность.
В рамках государственной поддержки РЭЦ обеспечивает 100% софинансирования ключевых организационных затрат. Группа РЭЦ берет на себя расходы по аренде площадок, поиску и привлечению профильных иностранных покупателей, техническому сопровождению индивидуальных встреч и обеспечению переговоров профессиональными переводчиками. Участники миссии самостоятельно оплачивают только перелет и проживание.
Весь процесс взаимодействия с экспортером автоматизирован на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Подача документов осуществляется через сервис "Мероприятия", что позволяет компаниям отслеживать статус заявки в реальном времени. Для участия необходимо авторизоваться на платформе с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выбрать соответствующее событие в каталоге и подписать соглашение в электронном виде.
К участникам предъявляются стандартные требования: статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в РФ, и отсутствие задолженностей по налогам.
Деловая миссия в ЮАР - это эффективная возможность подтвердить статус надежного поставщика в рамках программы "Сделано в России" и закрепиться на одном из самых быстрорастущих рынков мира, подчеркнули в центре.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Йоханнесбург
 
 
