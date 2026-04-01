12:57 01.04.2026
РЭЦ поддержал экспорт Саратовской области на семь млрд рублей
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в 2025 году поддержал почти 200 компаний Саратовской области, оказав им более 800 услуг, рассказал вице-президент РЭЦ Александр Молодцов на Днях Саратовской области в ВЭБе.
"Общий объем прямого поддержанного экспорта Группой РЭЦ по региону за год приблизился к 7 миллиардам рублей. Областные производители отправляли продукцию в 65 стран. Основные рынки – Бразилия, Турция, Иран, Киргизия, Казахстан", – отметил вице-президент РЭЦ на сессии, посвященной инструментам поддержки.
Статуэтки для награждения победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта Экспортер года - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
РЭЦ и Первый канал запускают номинацию в рамках премии "Экспортер года"
31 марта, 15:58
В 2025 году Саратовская область заняла 29-е место среди регионов РФ по экспортной выручке с показателем в более 175 миллиардов рублей. В несырьевом неэнергетическом экспорте доминировала металлургия и драгметаллы (28%), химпром (18%), масложировая отрасль (13%), зерновые (9%), а также прочие отрасли АПК (18%). Особое внимание РЭЦ уделяет поддержке субъектов МСП Саратовской области, в том числе производителям продовольствия, ветпрепаратов и автокомпонентов, сообщил Молодцов.
Так, компания "Волгатрейд" сотрудничает с РЭЦ с 2022 года, использует услугу международной консультации, поиска потенциальных покупателей, компенсацию части затрат на транспортировку продукции АПК. Компания экспортирует зернобобовые и масленичные культуры. Основной рынок – Турция. При поддержке РЭЦ заключено контрактов более чем на 1 миллиард рублей.
Производитель специй, приправ и спортивного питания "САРАТОВ-ЛАВР" (торговая марка "Эстетика вкуса") размещает продукцию в зарубежных павильонах РЭЦ в Египте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Производитель автозапчастей из силикона и полиуретана "Промтехпласт" пользуется страховыми услугами Группы РЭЦ для экспортных контрактов, международными консультациями по требованиям соответствия продукции, аналитикой и обучающими семинарами. Предприятие участвует в программе продвижения под единым национальным брендом "Сделано в России".
Лидер в разработке и производстве ветеринарных препаратов "Нита-Фарм" благодаря поддержке РЭЦ регулярно получает сертификаты свободной продажи. Препараты поставляются в Ирак, Саудовскую Аравию, Филиппины, ОАЭ, Вьетнам. Завод свечей зажигания в Энгельсе пользуется аналитикой РЭЦ, поддержкой транспортировки и всеми преимуществами программы "Сделано в России".
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
