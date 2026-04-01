11:33 01.04.2026
Главный раввин России поздравил иудеев с праздником Песах
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил иудеев с Песахом – первым праздником еврейского народа, текст поздравления есть в распоряжении РИА Новости.
Один из главных иудейских праздников Песах установлен в память об исходе еврейского народа из Египта, описанном в Ветхом завете. По еврейскому календарю его встречают с 14 на 15 число месяца нисан. По григорианскому календарю в 2026 году Песах отмечают с захода солнца 1 апреля до вечера 8 апреля в Израиле и 9 апреля - за его пределами, в том числе и в России.
"От всего сердца поздравляю вас с одним из важнейших праздников еврейства – Песах, днями избавления нашего народа из рабства и обретения свободы. Песах – это вообще первый праздник нашего народа. Бог повелел нам отмечать его, как только мы стали народом, как только объединились. Вся история нашего народа началась с Исхода: наши предки объединились, вверив свою коллективную судьбу Господу, и именно благодаря этой заслуге были выведены из Египта, из рабства, а затем и получили Тору", - сказал Берл Лазар.
Он также обратил внимание на то, что в Торе праздник Песах называется "хаг а-мацот" - "праздник мацот", а слово "Песах" - это существительное от глагола "пасах", который означает "миновать, пройти мимо", но этот же глагол имеет второе значение – "оставить без наказания", "простить из милосердия".
"И это особенно важно. Жертвоприношение Песах – это, прежде всего, благодарность Богу за то, что помиловал евреев, хотя те, за 210 лет, прожитых в Египте, в немалой мере ассимилировались и даже восприняли некоторые языческие обычаи – вспомните поклонение золотому тельцу, о котором говорится в Торе! Бог показал свою любовь к нашему народу тем, что смилостивился, не посмотрел на недостатки, даже на грехи, а просто спас людей", - заключил Берл Лазар.
