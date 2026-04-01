02:27 01.04.2026 (обновлено: 12:06 01.04.2026)
Гастроэнтеролог объяснила, почему нейросеть не может составить рацион
Гастроэнтеролог объяснила, почему нейросеть не может составить рацион

ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости, Владимир Бедняк. Нейросеть не может составить рацион для здорового человека, потому что ИИ не учитывает его мотивацию, цели, особенности графика и образа жизни, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог клиники "СОВА", кандидат медицинских наук Анна Попова.
"Человек - это не статистическая модель, и заменить работу врача-диетолога ИИ полностью не сможет. Не получится программе учесть все аспекты - почему человек решил поменять привычный рацион, его мотивацию, цели, особенности графика и образа жизни. Это маленькое расследование врача, которое иногда происходит не за один прием. Перемены не всегда даются легко, даже положительные. И необходимо помочь справится со срывами, откатами, внедрением и реализацией нововведений в конкретных жизненных условиях", - объяснила Попова.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Врач назвала безопасное для здоровья количество яиц в рационе
29 марта, 10:12
Врач добавила, что человека могут окружать люди с другим принципом питания. Например, это может быть молодая мама, у которой мало времени на заботу о себе. Или это может быть человек, которому мешает работа со сменным графиком или ее особые условия труда. Даже климатические аспекты, по словам гастроэнтеролога, могут влиять на рацион. Поэтому, уверяет Попова, сопровождение специалиста помогает нивелировать трудности и добиться долгосрочных целей.
Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ также не стоит рассчитывать на помощь искусственного интеллекта при составлении рациона.
"Можно взять какие-то основы для улучшения качества питания, но все же полностью рассчитывать на ИИ при наличии хронических заболеваний не стоит. Комплексно оценить объективный статус, психоэмоциональное состояние, а не только данные исследований, может только врач на очном приеме. На некоторые моменты пациент может даже не обратить внимания или не посчитать их чем-то важным, но которые не ускользнут от взгляда специалиста", - рассказала врач-гастроэнтеролог, отвечая на вопрос, может ли искусственный интеллект составить рацион питания для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ.
Попова объяснила, что клиническое мышление доктора поможет создать целостную картину. При этом сухой медицинский язык может вызвать недопонимание и тревогу у пациента.
"Задача врача заключается в том числе и в умении успокоить, объяснить, помочь найти правильную, приемлемую именно для данного человека стратегию и поддержать в ее реализации. Иногда простая разъяснительная беседа помогает больше, чем лекарства. Когда человек понимает, что происходит с его организмом, почему именно возникают неприятные ощущения, осознание, что еда - друг, а не враг, отсутствие жестких рамок в питании дает расслабление и легкость на пути к цели", - добавила она.
Овощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Японский ученый рассказал о рационе, снижающем риск смерти
1 апреля, 02:25
 
