Японский ученый рассказал о рационе, снижающем риск смерти

ТОКИО, 1 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Рацион, богатый фолатами, каротином, витамином C, клетчаткой и калием снижает риск смерти, однако решающую роль может играть общий баланс питания, а не отдельные нутриенты, рассказал РИА Новости профессор Университета Токусима Такэси Ватанабэ.
"Можно считать, что важны не отдельные питательные вещества, а весь пищевой паттерн в целом", — сказал эксперт.
Ватанабэ и его коллеги проанализировали данные около 72 тысяч человек в возрасте от 35 до 69 лет, за которыми наблюдали в среднем почти 12 лет. Участников разделили по типам питания в зависимости от сочетаний потребляемых нутриентов.
Как показал анализ, у людей с наиболее выраженным потреблением фолатов, каротина, витамина C, клетчатки и калия риск смерти был примерно на 20% ниже по сравнению с группой с наименьшим уровнем такого рациона.
Кроме того, ученые рассмотрели тип питания, включающий ненасыщенные жирные кислоты и витамин E. При умеренном уровне он был связан со снижением смертности, однако при наиболее высоких значениях наблюдалось увеличение риска смерти от цереброваскулярных заболеваний.
"В нашей когорте этот нутриентный паттерн также коррелировал с потреблением жареной пищи и блюд, приготовленных с использованием масла. Кроме того, в группе с наибольшей приверженностью этому паттерну чаще встречалась гипертония, поэтому эти факторы могли повышать риск смерти от цереброваскулярных заболеваний", — пояснил ученый.
Ватанабэ отметил, что переносить результаты исследования, полученные на основе данных японцев, на другие страны следует с осторожностью.
"Однако нутриенты, входящие в первый паттерн, во многих исследованиях в разных странах также были связаны со снижением риска смерти, поэтому можно предположить, что подобный тип питания может быть полезен и для людей в других странах", — заключил профессор.
