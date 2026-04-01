МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что в Киеве, Одессе и Харькове мужчины не ощущают мобилизации, поэтому в этих городах ее надо усилить.
"Есть села, где не осталось ни одного мужчины из-за мобилизации, а в Киеве, Одессе, Харькове и других больших городах нет ощущения, что идет война", – сказал Вениславский в интервью на YouTube-канале "Власть и Влащенко".
По его мнению, усиление мобилизации в больших городах сделает ее "справедливой".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
