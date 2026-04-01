Эксперт рассказала, можно ли уволить за первоапрельские шутки

ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Уволить работника за неуместные шутки 1 апреля в большинстве случаев нельзя, исключением может стать ситуация, когда сотрудник неоднократно нарушил правила корпоративной этики, прописанные в локальном нормативном акте, испортив имидж компании, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
"Кадровая и судебная практика показывает, что для того, чтобы уволить сотрудника за неоднократное нарушение корпоративной культуры, следует оформить обязательные для таких случаев документы, их немало. Поэтому за шутку на 1 апреля в большинстве случаев уволить не получится", - сказала Котлярова.
По ее словам, нужно грамотно сформировать локальный документ корпоративной культуры, ознакомить с ним работника при приеме под подпись, в нем нужно прописать, не ущемляя прав работника, требования к дисциплине, к рабочей атмосфере.
"При неоднократном нарушении корпоративных правил работника можно уволить, например, в случае ущерба имиджу компании. При однократном нарушении корпоративных правил издается приказ с объявлением выговора, но это не повод уволить сотрудника", - отметила собеседница агентства.
Котлярова рассказала, что если работник оскорбительно пошутил 1 апреля над коллегой, работодатель не может применить к нему санкций, если только пострадавшая сторона официально не обратится к руководителю в связи с нарушением обидчиком корпоративной культуры.
"Если на первоапрельские шутки тратится много рабочего времени, мы не можем приказом запретить шутить, но при этом мы можем как-то оговорить в локальном акте, например, в правилах внутреннего трудового распорядка, что рабочее время используется для выполнения определенной работы. Но 1 апреля - это День смеха. Смейтесь, шутите, но помните про работу и окружающих", - добавила собеседница.