Киев попытается затянуть возобновление работы "Дружбы", заявили в МИД - РИА Новости, 01.04.2026
06:08 01.04.2026
Киев попытается затянуть возобновление работы "Дружбы", заявили в МИД
2026-04-01T06:08:00+03:00
Киев, Россия, Словакия, Олег Тяпкин, Петер Сийярто, Евросоюз, Мирный план США по Украине
© REUTERS / Bernadett Szabo — Трубопровод "Дружба" на заводе венгерской группы MOL
Трубопровод Дружба на заводе венгерской группы MOL - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Трубопровод "Дружба" на заводе венгерской группы MOL. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим при попустительстве ЕС попытается затянуть возобновление работы нефтепровода "Дружба", заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
"Всё указывает на то, что украинские власти при попустительстве евробюрократов постараются максимально затянуть возвращение трубопровода в эксплуатацию", - сказал Тяпкин, комментируя проведение экспертизы нефтепровода представителями Чехии и Словакии.
Он подчеркнул, что остановка транспортировки нефти по "Дружбе" уже привела к значительным трудностям в экономиках Словакии и Венгрии.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
