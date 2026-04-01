Путин поблагодарил членов избиркомов, работающих около зоны боевых действий

Президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Центральной избирательной комиссии РФ. 1 апреля 2026

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил членов избирательных комиссий, которые работают вблизи районов боевых действий.

"Вновь хочу поблагодарить ваших коллег, работающих в сложнейшей обстановке вблизи районов боевых действий", - сказал Путин на встрече с членами Центральной избирательной комиссии.

Он подчеркнул, что невзирая на обстрелы и провокации, на поступающие личные угрозы, работники избиркомов мужественно выполняют свой долг перед народом России.