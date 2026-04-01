Путин поблагодарил ЦИК за работу по развитию избирательной системы

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) за работу по развитию избирательной системы в России.
Путин в среду встретился с председателем ЦИК Эллой Памфиловой и новым составом комиссии.
«
"Приоритеты и критерии понятны - это все, что гарантирует равенство кандидатов, честность борьбы и неопровержимость результатов, защиту от манипуляций и криминальных посягательств, в том числе и от киберугроз. Одновременно расширять доступность выборов, делать процесс волеизъявления максимально удобным для людей - хочу поблагодарить вас и членов и прежних составов ЦИКа за большую комплексную работу по этим направлениям", - сказал российский лидер.
Глава государства добавил, что важно всегда думать о развитии избирательной системы РФ, о том, чтобы она оставалась современной, открытой, прозрачной и устойчивой, по праву считалась одной из самых лучших в мире.
