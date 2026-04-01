Люди в новых регионах ходили на выборы, несмотря на опасность, заявил Путин

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Люди в Донбассе и Новороссии, в приграничных регионах, в районах вблизи боевых действий вставали в очередь на избирательных участках в ходе выборов, несмотря на угрозу прилета снарядов, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в ходе встречи с членами Центральной избирательной комиссии отметил, что в Донбассе и Новороссии, а также приграничных регионах нужно опираться на уникальный опыт проведения выборов, накопленный за время специальной военной операции, и поблагодарил за членов ЦИК, работающих в сложнейшей обстановке вблизи района боевых действий.
"Те, кто приходил голосовать, тоже проявляли смелость и настоящий русский характер. Как уже говорил, люди буквально вставали в очереди на участках, несмотря на близкие прилеты снарядов и беспилотников", - добавил Путин.
Путин назвал приоритеты российской избирательной системы
