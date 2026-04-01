Путин поручил ЦИК помогать кандидатам — участникам СВО

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил членам Центральной избирательной комиссии оказывать все содействие кандидатам - участникам СВО, в том числе в вопросе оформления документов.
Президент в среду провел встречу с новыми членами Центральной избирательной комиссии России.
«
"Все больше ветеранов боевых действий, подлинных героев специальной военной операции стремятся, чувствуют своим долгом послужить России, испытать свои силы в гражданских сферах. В том числе продолжить работу на выборных должностях. Я прошу ориентировать ваших коллег на местах, оказывать таким кандидатам все необходимое содействие", - сказал глава государства на встрече с членами Центральной избирательной комиссии.
"Имею в виду правильное и своевременное оформление документов, прохождение других предвыборных процедур", - добавил глава государства.
В понедельник прошло первое заседание ЦИК России в новом составе, на нем члены Центризбиркома путем тайного голосования выбрали руководство комиссии. Председателем ЦИК РФ на следующие пять лет переизбрана Элла Памфилова, заместителем председателя Центризбиркома - Николай Булаев, секретарем комиссии вновь стала Наталья Бударина.
Путин ежедневно встречается с участниками СВО, сообщил Песков
22 декабря 2025, 03:25