Путин поручил не допустить вмешательства в выборы в России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России ни в коем случае нельзя допустить вмешательства в выборы, заявил Владимир Путин на встрече с новым составом Центральной избирательной комиссии.

"Подчеркну, что никто, никакие внешние силы не должны получить ни единого шанса на то, чтобы вмешиваться, влиять на ход и тем более итоги всенародного волеизъявления", — сказал он.

Он отметил, что в нынешних условиях втройне важно, чтобы выборы были конкурентными и демократическими. Сам же процесс волеизъявления следует сделать максимально удобным для людей, а каждый россиянин должен быть уверен в силе своего голоса.

« "Приоритеты и критерии понятны — это все, что гарантирует равенство кандидатов, честность борьбы и неопровержимость результатов, защиту от манипуляций и криминальных посягательств, в том числе и от киберугроз". Владимир Путин президент России

Власти, со своей стороны, будут пресекать любые попытки дестабилизации ситуации перед выборами. Особое внимание при этом нужно уделить вопросам безопасности, быть в контакте с профильными ведомствами, а в новых регионах — опираться на опыт проведения выборов в зоне спецоперации.

« "Те, кто приходил голосовать, тоже проявляли смелость и настоящий русский характер. Как уже говорил, люди буквально вставали в очереди на участках, несмотря на близкие прилеты снарядов и беспилотников". Владимир Путин президент России

Вместе с тем все больше ветеранов спецоперации хотят трудиться на благо народа на гражданке и продолжить работу на выборных должностях. Таким кандидатам глава государства поручил оказывать все содействие, в том числе при оформлении документов.

В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова заверила президента, что ведомство уделяет особое внимание созданию необходимых условий бойцам СВО: и как наблюдателям, и как кандидатам, и как избирателям. При этом избирательная система доказала свою устойчивость, надежность и безопасность: она может работать в условиях обстрелов и атак беспилотников.

В то же время комиссия возлагает большую надежду на спутниковую связь для организации дистанционного голосования, а кроме того — развивает пять дополнительных способов голосования, в том числе образование экстерриториальных участков для безопасности избирателей.

По словам председателя ЦИК, доверие общества к выборам за последние годы удалось удвоить: списки избирателей становятся максимально точными, система работает без сбоев и становится удобнее за счет цифровых технологий.

« "Я хочу подчеркнуть, именно отечественных, суверенных уже. То есть в наше время это непросто было, но справились, справились с нашими партнерами. И главное, что нас отличает, мы их применяем очень душевно, по-человечески, в интересах нашего избирателя". Элла Памфилова председатель ЦИК