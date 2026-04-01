МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил обновленный состав ЦИК России с началом работы.
Президент в среду проводит встречу с новыми членами Центральной избирательной комиссии России.
"Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде всего, хотел бы поздравить вас с началом работы в обновленном составе Центральной избирательной комиссии. Я ожидаю, что опытные члены Центризбиркома и те, кто впервые наделен столь ответственными полномочиями, будут действовать сплоченно в одной команде. Задавать высокий стандарт для почти 1 миллиона ваших коллег, которые трудятся в избирательных комиссиях по всей нашей огромной стране", - сказал Путин в ходе встречи.
В понедельник прошло первое заседание ЦИК России в новом составе, на нем члены Центризбиркома путем тайного голосования выбрали руководство комиссии. Председателем ЦИК РФ на следующие пять лет переизбрана Элла Памфилова, заместителем председателя Центризбиркома - Николай Булаев, секретарем комиссии вновь стала Наталья Бударина.