Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался об участии пророссийских сил в выборах в Армении - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 01.04.2026 (обновлено: 22:34 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/putin-2084595643.html
Путин высказался об участии пророссийских сил в выборах в Армении
Путин высказался об участии пророссийских сил в выборах в Армении - РИА Новости, 01.04.2026
Путин высказался об участии пророссийских сил в выборах в Армении
Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но это решение Еревана, заявил президент... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T18:29:00+03:00
2026-04-01T22:34:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
владимир путин
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084363116_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_ad47a01931507382cc6b08b3855aaac7.jpg
https://ria.ru/20260401/putin-2084327331.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на переговорах с Пашиняном
Россию всегда устраивает то, что идет на пользу армянскому народу, заявил Путин. Президент в Кремле проводит переговоры с Пашиняном.
2026-04-01T18:29:00+03:00
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084363116_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_380de5693f5e8ae6abb97d6b11689010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, ереван, владимир путин, никол пашинян
В мире, Армения, Россия, Ереван, Владимир Путин, Никол Пашинян
Путин высказался об участии пророссийских сил в выборах в Армении

Путин: РФ хочет, чтобы пророссийские силы приняли участие в выборах в Армении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но это решение Еревана, заявил президент Владимир Путин.
Путин принял в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который находится в Москве с рабочим визитом.
«

"Много политических сил (в Армении. — Прим. ред.), которые настроены пророссийски. Конечно, я скажу вам совершенно откровенно — у нас с вами такой диалог, что мы всегда с вами говорим по-честному и прямо, — нам бы очень хотелось, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие в этой внутриполитической работе в ходе выборов. Некоторые, я знаю, находятся в местах лишения свободы, несмотря на то что у них паспорт российский есть. Это ваше решение, мы не вмешиваемся", — сказал Путин в ходе российско-армянских переговоров.

Путин о нахождении Армении в ЕАЭС и ЕС - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Путин заявил Пашиняну, что Армения не сможет находиться и в ЕС, и в ЕАЭС
1 апреля, 17:30
 
В миреАрменияРоссияЕреванВладимир ПутинНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала