Рейтинг@Mail.ru
Россия продает газ Армении намного дешевле, чем цены в Европе, заявил Путин
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 01.04.2026 (обновлено: 18:34 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/putin-2084339729.html
Россия продает газ Армении намного дешевле, чем цены в Европе, заявил Путин
в мире
армения
россия
европа
владимир путин
никол пашинян
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_0:29:2868:1642_1920x0_80_0_0_6fc35d0004cf4e12577a42c9828f6331.jpg
https://ria.ru/20260401/putin-2084327331.html
армения
россия
европа
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном указал на большую разницу между ценой на российский газ для Армении и ценами на газ в Европе.
Путин в среду принял в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который находится в Москве с рабочим визитом.
«
"На сегодняшний день, вы знаете, что цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1 тысячу кубов, а Россия продает газ Армении за 177,5 долларов за тысячу кубов. Разница большая", - сказал президент.
Глава государства также выразил надежду, что ситуация в энергетике выправится. Он отметил, что они с премьером Армении "частенько спорят", и тот настаивает на других способах определения цены на энергоносители - но все-таки цены отличаются на порядок.
Путин подчеркнул, что конечное решение "где, с кем и на какой базе работать" остается за Пашиняном, его командой и экспертами.
Путин о нахождении Армении в ЕАЭС и ЕС - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Путин заявил Пашиняну, что Армения не сможет находиться и в ЕС, и в ЕАЭС
1 апреля, 17:30
 
В миреАрменияРоссияЕвропаВладимир ПутинНикол ПашинянЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала