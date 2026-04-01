Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Путин назвал нахождение Армении в ЕАЭС и ЕС невозможным

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Нахождение Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе (ЕС) просто невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в среду принял в Кремле армянского премьера Никола Пашиняна , который находится в Москве с рабочим визитом. Президент сообщил, что в Армении ведутся обсуждения по поводу развития отношений с Евросоюзом.

"Мы к этому относимся абсолютно спокойно, мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами, но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕврАзЭС невозможно. Это просто невозможно по определению", - сказал Путин в ходе встречи.

Российский лидер уточнил, что это невозможно в силу экономических причин.

"Вопрос даже не в политике - вопрос чисто экономического характера, потому что некоторые вещи требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами", - добавил Путин.