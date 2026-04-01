Путин назвал нахождение Армении в ЕАЭС и ЕС невозможным - РИА Новости, 01.04.2026
17:35 01.04.2026 (обновлено: 18:46 01.04.2026)
Путин назвал нахождение Армении в ЕАЭС и ЕС невозможным
Путин назвал нахождение Армении в ЕАЭС и ЕС невозможным - РИА Новости, 01.04.2026
Путин назвал нахождение Армении в ЕАЭС и ЕС невозможным
Нахождение Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе (ЕС) просто невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T17:35:00+03:00
2026-04-01T18:46:00+03:00
в мире
армения
евразийский экономический союз
евросоюз
армения
Путин о нахождении Армении в ЕАЭС и ЕС
Нахождение Армении в ЕАЭС и ЕС просто невозможно, сказал Путин. Еще тезисы с переговоров президента с Пашиняном: Путин: 🔹 В России видят дискуссию в Ереване об отношениях с ЕС, Москва к этому относится спокойно. 🔹 Экономические отношения России и Армении развиваются хорошими темпами. 🔹 Благодаря усилиям Пашиняна и Алиева удалось выйти на стабилизацию отношений Армении и Азербайджана. Пашинян: 🔹Отношения с Россией важны для Армении. 🔹В Ереване осознают несовместимость членства Армении в ЕС и ЕАЭС. 🔹Отношения Армении и России никогда не будут под вопросом. 🔹Заявил о ключевой роли Путина в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. 🔹 Подписаться на РИА Новости
Путин на переговорах с Пашиняном
Россию всегда устраивает то, что идет на пользу армянскому народу, заявил Путин. Президент в Кремле проводит переговоры с Пашиняном.
в мире, армения, евразийский экономический союз, евросоюз
В мире, Армения, Евразийский экономический союз, Евросоюз
Путин назвал нахождение Армении в ЕАЭС и ЕС невозможным

Путин заявил, что нахождение Армении в ЕАЭС и ЕС просто невозможно

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Нахождение Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе (ЕС) просто невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду принял в Кремле армянского премьера Никола Пашиняна, который находится в Москве с рабочим визитом. Президент сообщил, что в Армении ведутся обсуждения по поводу развития отношений с Евросоюзом.
"Мы к этому относимся абсолютно спокойно, мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами, но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕврАзЭС невозможно. Это просто невозможно по определению", - сказал Путин в ходе встречи.
Российский лидер уточнил, что это невозможно в силу экономических причин.
"Вопрос даже не в политике - вопрос чисто экономического характера, потому что некоторые вещи требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами", - добавил Путин.
Президент отметил, что речь идет, в том числе, о разнице в оценке отдельных товаров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Пашиняна рады видеть в Москве, заявил Путин
1 апреля, 17:46
 
В миреАрменияЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
