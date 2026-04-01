Путин назвал нахождение Армении в ЕАЭС и ЕС невозможным
Нахождение Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе (ЕС) просто невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.04.2026
Путин о нахождении Армении в ЕАЭС и ЕС
Нахождение Армении в ЕАЭС и ЕС просто невозможно, сказал Путин.
Еще тезисы с переговоров президента с Пашиняном:
Путин:
🔹 В России видят дискуссию в Ереване об отношениях с ЕС, Москва к этому относится спокойно.
🔹 Экономические отношения России и Армении развиваются хорошими темпами.
🔹 Благодаря усилиям Пашиняна и Алиева удалось выйти на стабилизацию отношений Армении и Азербайджана.
Пашинян:
🔹Отношения с Россией важны для Армении.
🔹В Ереване осознают несовместимость членства Армении в ЕС и ЕАЭС.
🔹Отношения Армении и России никогда не будут под вопросом.
🔹Заявил о ключевой роли Путина в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Нахождение Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе (ЕС) просто невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в среду принял в Кремле армянского премьера Никола Пашиняна
, который находится в Москве
с рабочим визитом. Президент сообщил, что в Армении
ведутся обсуждения по поводу развития отношений с Евросоюзом.
"Мы к этому относимся абсолютно спокойно, мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами, но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕврАзЭС
невозможно. Это просто невозможно по определению", - сказал Путин в ходе встречи.
Российский лидер уточнил, что это невозможно в силу экономических причин.
"Вопрос даже не в политике - вопрос чисто экономического характера, потому что некоторые вещи требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами", - добавил Путин.
Президент отметил, что речь идет, в том числе, о разнице в оценке отдельных товаров.