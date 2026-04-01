Путин надеется, что ЕАЭС и ЕС удастся урегулировать спорные вопросы
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Евразийскому экономическому союзу и Евросоюзу с годами удастся урегулировать спорные вопросы.
2026-04-01T19:29:00+03:00
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Евразийскому экономическому союзу и Евросоюзу с годами удастся урегулировать спорные вопросы.
Об этом он заявил на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
. Президент РФ
обратил внимание, что одновременное нахождение Армении в таможенном союзе с ЕАЭС
и с ЕС
просто невозможно в силу экономических причин.
"Когда-то, может быть, пройдут годы и мы - ЕврАзЭС и Евросоюз - я надеюсь, что так и будет в конце концов, на одном континенте живем, сможем урегулировать (спорные вопросы - ред.). Но когда, еще до украинского кризиса, мы пытались договориться с европейцами о том, чтобы вместе работать, так ничего и не удалось. Они занимают очень жесткую позицию практически по каждому, как мне тогда казалось, даже мелкому вопросу", - сказал Путин
.
Говоря о невозможности одновременной работы в рамках ЕАЭС и ЕС, он пояснил, что "некоторые вещи требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами".
"Это разница в оценке отдельных товарных групп, вхождение на рынок этих товарных групп, это фитосанитарный надзор для сельхозпродукции. У нас абсолютно разные, очень отличающиеся в России и в странах Евросоюза требования по фитосанитарным вопросам", - указал Путин.
Он отметил, что есть и много других проблем, делающих одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможным в настоящий момент.