В России видят дискуссию в Ереване об отношениях с ЕС, заявил Путин

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В России видят дискуссию в Ереване об отношениях с ЕС, Москва к этому относится спокойно, заявил президента России Владимир Путин.

"Мы видим, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом. Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами", - сказал Путин в ходе российско-армянских переговоров.