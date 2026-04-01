Путин заявил Пашиняну, что Армения не сможет находиться и в ЕС, и в ЕАЭС

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Путин за рабочим завтраком обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном экономическое сотрудничество, отдельно затронув тему взаимодействия республики с Евросоюзом.

« "Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами, но это должно быть очевидно, должно быть по-честному — заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно. Это просто невозможно по определению". Владимир Путин президент России президент России

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

По его словам, еще до украинского кризиса Москва пыталась договориться с европейцами, однако они сами занимали слишком жесткую позицию даже по самым мелким вопросам.

Кроме того, Путин обратил внимание армянского премьера на большую разницу в цене на российский и европейский газ.

« "На сегодняшний день вы знаете, что цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за тысячу кубов, а Россия продает газ Армении за 177,5 доллара". Владимир Путин президент России президент России

Вместе с тем Путин позитивно оценил стабилизацию отношений между Ереваном и Баку.

« "Сегодня благодаря вашим усилиям и усилиям президента Азербайджана, мне кажется, удалось выйти на стабилизацию отношений. И президент США принял в этом активное участие". Владимир Путин президент России президент России

Пашинян, со своей стороны, выразил надежду, что Армения вскоре сможет экспортировать товары в Россию через Азербайджан.

« "Это, конечно, укрепляет наши экономические связи. Это укрепляет наши связи в рамках ЕАЭС". Никол Пашинян премьер-министр Армении премьер-министр Армении

Тем временем, как заметил Путин, торговые отношения России и Армении развиваются хорошими темпами: товарооборот в 2025-м составил 6,4 миллиарда долларов, а экспорт Еревана в страны ЕАЭС в последние годы вырос в десять раз.

Как подчеркнул российский президент, Москву всегда устраивает то, что идет на пользу армянскому народу.

« "Много армян живет в Российской Федерации. По-разному можно считать. Мы считаем, свыше двух миллионов человек". Владимир Путин президент России президент России

Одним же из чувствительных вопросов остается ситуация в Карабахе. В этой связи Путин призвал Пашиняна искать дальнейшие способы укрепления отношений с Азербайджаном, при этом лучше не делать во внутренней политике акцент на разногласиях, особенно во время предвыборной кампании.

"Я думаю, что столь же очевидным является, что после того, как вы в Праге в 2022 году признали, что Карабах является частью Азербайджана, вмешиваться со стороны ОДКБ в этот процесс, который приобрел внутриазербайджанское измерение, просто совсем было некорректно".

Пашинян, в свою очередь, заверил, что Армения не будет продолжать движение за воссоединение с Карабахом: мир уже установлен и обе республики обоюдно признали их территориальную целостность. Что же касается отношений с Россией, то они, по его словам, очень глубоки и не подлежат обсуждению.

« "Я, конечно же, еще раз хочу вас поблагодарить за ту поддержку, которую я всегда чувствовал в процессе установления мира между Арменией и Азербайджаном". Никол Пашинян премьер-министр Армении премьер-министр Армении

После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020-го в регионе возобновились боевые действия, а в ноябре стороны договорились прекратить огонь при посредничестве Москвы. При этом Армения потеряла все районы вокруг Карабаха, а в регионе разместились российские миротворцы.