Путин заявил Пашиняну, что Армения не сможет находиться и в ЕС, и в ЕАЭС

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Путин за рабочим завтраком обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном экономическое сотрудничество, отдельно затронув тему взаимодействия республики с Евросоюзом.
«
"Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами, но это должно быть очевидно, должно быть по-честному — заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно. Это просто невозможно по определению".
По его словам, еще до украинского кризиса Москва пыталась договориться с европейцами, однако они сами занимали слишком жесткую позицию даже по самым мелким вопросам.
Кроме того, Путин обратил внимание армянского премьера на большую разницу в цене на российский и европейский газ.
«
"На сегодняшний день вы знаете, что цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за тысячу кубов, а Россия продает газ Армении за 177,5 доллара".
Вместе с тем Путин позитивно оценил стабилизацию отношений между Ереваном и Баку.
«
"Сегодня благодаря вашим усилиям и усилиям президента Азербайджана, мне кажется, удалось выйти на стабилизацию отношений. И президент США принял в этом активное участие".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве
Пашинян, со своей стороны, выразил надежду, что Армения вскоре сможет экспортировать товары в Россию через Азербайджан.
«
"Это, конечно, укрепляет наши экономические связи. Это укрепляет наши связи в рамках ЕАЭС".
Тем временем, как заметил Путин, торговые отношения России и Армении развиваются хорошими темпами: товарооборот в 2025-м составил 6,4 миллиарда долларов, а экспорт Еревана в страны ЕАЭС в последние годы вырос в десять раз.
Как подчеркнул российский президент, Москву всегда устраивает то, что идет на пользу армянскому народу.
«
"Много армян живет в Российской Федерации. По-разному можно считать. Мы считаем, свыше двух миллионов человек".
Одним же из чувствительных вопросов остается ситуация в Карабахе. В этой связи Путин призвал Пашиняна искать дальнейшие способы укрепления отношений с Азербайджаном, при этом лучше не делать во внутренней политике акцент на разногласиях, особенно во время предвыборной кампании.
"Я думаю, что столь же очевидным является, что после того, как вы в Праге в 2022 году признали, что Карабах является частью Азербайджана, вмешиваться со стороны ОДКБ в этот процесс, который приобрел внутриазербайджанское измерение, просто совсем было некорректно".
Пашинян, в свою очередь, заверил, что Армения не будет продолжать движение за воссоединение с Карабахом: мир уже установлен и обе республики обоюдно признали их территориальную целостность. Что же касается отношений с Россией, то они, по его словам, очень глубоки и не подлежат обсуждению.
«
"Я, конечно же, еще раз хочу вас поблагодарить за ту поддержку, которую я всегда чувствовал в процессе установления мира между Арменией и Азербайджаном".
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020-го в регионе возобновились боевые действия, а в ноябре стороны договорились прекратить огонь при посредничестве Москвы. При этом Армения потеряла все районы вокруг Карабаха, а в регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а власти де-факто объявили о самороспуске непризнанной республики. Тогда до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
