Путин встретится с Пашиняном в формате рабочего завтрака

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в формате рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В среду состоятся российско-армянские переговоры, в ходе которых лидеры обсудят двусторонние вопросы и развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.