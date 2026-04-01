Путин поздравил евреев с праздником Песах
Президент России Владимир Путин поздравил евреев с праздником Песах, отметив большую востребованную работу общин, нацеленную на реализацию общественно значимых... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T09:29:00+03:00
Путин поздравил евреев с Песах и отметил востребованную работу еврейских общин
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил евреев с праздником Песах, отметив большую востребованную работу общин, нацеленную на реализацию общественно значимых патриотических проектов.
Российский лидер подчеркнул, что Песах напоминает о важнейших событиях древней истории еврейского народа, его стремлении к свободе, символизирует торжество любви, добра и справедливости.
"Поздравляю вас с праздником Песах... Отрадно, что еврейская община России
живет наполненной и многогранной жизнью, уделяет неустанное внимание сбережению традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения, активно участвует в делах милосердия и благотворительности; совместно с представителями других религий проводит большую, востребованную работу, направленную на реализацию общественно значимых патриотических, образовательных, просветительских проектов и инициатив", - говорится в телеграмме
президента, опубликованной на сайте Кремля.
Путин
отметил, что российские евреи, опираясь на богатейшее историческое, духовное наследие предков, показывают достойный пример плодотворного межрелигиозного и межнационального взаимопонимания и сотрудничества.
Песах (еврейская Пасха) в 2026 году иудеи отмечают с вечера 1 апреля, праздник будет отмечаться семь дней в Израиле
и восемь дней за его пределами, в том числе и в России - до захода солнца 9 апреля.