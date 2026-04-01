МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил евреев с праздником Песах, отметив большую востребованную работу общин, нацеленную на реализацию общественно значимых патриотических проектов.

Российский лидер подчеркнул, что Песах напоминает о важнейших событиях древней истории еврейского народа, его стремлении к свободе, символизирует торжество любви, добра и справедливости.