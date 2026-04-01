Путин утвердил российскую заявку на председательство в АТЭС

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил российскую заявку на председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) в 2035 году, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

"Президент России Владимир Путин утвердил российскую заявку на председательство нашей страны в АТЭС в 2035 году", - сообщил Бердыев в своем Telegram-канале.

Дипломат добавил, что уведомил исполнительного директора АТЭС Эдуардо Педросу и старших должностных лиц стран-членов АТЭС о решении Путина.

По словам Бердыева, Россия рассматривает заявку на председательство как демонстрацию своего ответственного и продуктивного подхода к укреплению потенциала объединения АТЭС.

"Особое внимание уделим продвижению стратегической инициативы президента России Владимира Путина по образованию Большого Евразийского партнерства, а также отечественных разработок в области торговли, инвестиций, цифровой экономики, энергетики, АПК и создания транспортно-логистических коридоров", - заключил он.