© AP Photo / Frank Augstein Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне

Встреча по Ормузскому проливу пройдет на этой неделе, заявил Стармер

ЛОНДОН, 1 апр - РИА Новости. Великобритания на этой неделе проведет встречу глав МИД 35 стран по разблокировке Ормузского пролива, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

"Великобритания объединила 35 стран вокруг совместного заявления о намерении добиваться обеспечения безопасности в Персидском заливе . Позже на этой неделе министр иностранных дел (Иветт Купер – ред.) проведет встречу, на которой эти страны впервые соберутся вместе", - заявил Стармер журналистам в ходе пресс-конференции.

По его словам, страны рассмотрят возможные дипломатические и политические меры для восстановления свободы судоходства, обеспечения безопасности застрявших судов и моряков и возобновления движения коммерческих судов.

После встречи глав МИД страны также проведут встречу военных стратегов, которые обсудят возможные шаги по обеспечению безопасности пролива после прекращения боевых действий.