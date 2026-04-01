Рейтинг@Mail.ru
Встреча по Ормузскому проливу пройдет на этой неделе, заявил Стармер - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 01.04.2026 (обновлено: 13:34 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/proliv-2084244936.html
Встреча по Ормузскому проливу пройдет на этой неделе, заявил Стармер
Встреча по Ормузскому проливу пройдет на этой неделе, заявил Стармер - РИА Новости, 01.04.2026
Встреча по Ормузскому проливу пройдет на этой неделе, заявил Стармер
Великобритания на этой неделе проведет встречу глав МИД 35 стран по разблокировке Ормузского пролива, заявил премьер-министр страны Кир Стармер. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T12:58:00+03:00
2026-04-01T13:34:00+03:00
в мире
ормузский пролив
великобритания
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084254514_0:220:3071:1947_1920x0_80_0_0_6367d21132c661a226b76449ef6f6f58.jpg
ормузский пролив
великобритания
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084254514_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_4bff89014185f118790836e10eee26c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, великобритания, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Великобритания, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Встреча по Ормузскому проливу пройдет на этой неделе, заявил Стармер

Стармер: встреча по Ормузскому проливу пройдет на этой неделе в Британии

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 1 апр - РИА Новости. Великобритания на этой неделе проведет встречу глав МИД 35 стран по разблокировке Ормузского пролива, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.
"Великобритания объединила 35 стран вокруг совместного заявления о намерении добиваться обеспечения безопасности в Персидском заливе. Позже на этой неделе министр иностранных дел (Иветт Купер – ред.) проведет встречу, на которой эти страны впервые соберутся вместе", - заявил Стармер журналистам в ходе пресс-конференции.
Танкеры вблизи Ормузского пролива
СМИ: ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив силой
1 апреля, 04:22
По его словам, страны рассмотрят возможные дипломатические и политические меры для восстановления свободы судоходства, обеспечения безопасности застрявших судов и моряков и возобновления движения коммерческих судов.
После встречи глав МИД страны также проведут встречу военных стратегов, которые обсудят возможные шаги по обеспечению безопасности пролива после прекращения боевых действий.
Ранее 35 стран заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
Суда в Ормузском проливе
Ормузский пролив закрыт только для тех, кто воюет с Ираном, заявил Аракчи
31 марта, 20:58
 
В миреОрмузский проливВеликобританияКир СтармерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала