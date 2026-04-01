07:12 01.04.2026
Чиновник рассказал, что даст Ирану контроль над Ормузским проливом
Чиновник рассказал, что даст Ирану контроль над Ормузским проливом
Контроль над Ормузским проливом даст Ирану вдвое больше доходов, чем нефть, считает советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер. РИА Новости, 01.04.2026
Мохбер: контроль над Ормузским проливом даст Ирану больше доходов, чем нефть

ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Контроль над Ормузским проливом даст Ирану вдвое больше доходов, чем нефть, считает советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.
"Если это произойдет (полный контроль над Ормузским проливом - ред.), то принесет нам по меньшей мере вдвое больше доходов, чем нефть", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
СМИ: ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив силой
1 апреля, 04:22
В понедельник комиссия парламента Ирана утвердила предварительный проект закона об Ормузском проливе, который включает в том числе взимание Ираном пошлин за проход по нему, а также запрет для американской стороны и Израиля проходить через пролив, как и для стран, участвующих в санкционной политике против Ирана. Кроме того, законопроект предполагает сотрудничество с Оманом в построении правового режима.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Ормузский пролив закрыт только для тех, кто воюет с Ираном, заявил Аракчи
31 марта, 20:58
 
