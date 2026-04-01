СМИ: ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив силой - РИА Новости, 01.04.2026
04:22 01.04.2026 (обновлено: 09:37 01.04.2026)
СМИ: ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив силой
ОАЭ планируют принять участие в разблокировке Ормузского пролива при помощи военной силы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников.
В мире, США, ОАЭ, Ормузский пролив, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп
СМИ: ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив силой

WSJ: ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив силой

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ОАЭ планируют принять участие в разблокировке Ормузского пролива при помощи военной силы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников.
«

"ОАЭ готовятся помочь США и другим союзникам открыть Ормузский пролив", — говорится в материале.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
В США призвали готовиться к худшему из-за обращения Трампа к нации
1 апреля, 07:26
По данным издания, эмиратские дипломаты предлагают Соединенным Штатам, странам Европы и Азии сформировать коалицию. Кроме того, Абу-Даби лоббирует принятие резолюции Совбеза ООН, которая бы санкционировала возможную операцию. По словам собеседника газеты, ОАЭ активно рассматривают возможность военного вмешательства. Они считают, что Вашингтон должен оккупировать острова, находящиеся под контролем Тегерана.
Кампания США и Израиля против Ирана длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
В середине марта американский президент Дональд Трамп призвал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион военные корабли для разблокировки морского прохода, однако многие отказались.
Накануне газета The Wall Street Journal утверждала, что глава Белого дома может распорядиться прекратить боевые действия, даже если пролив останется в значительной степени закрытым. По данным издания, президент и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать маршрут приведут к затягиванию операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Открыть пролив любой ценой: Штаты поднимают ставки
31 марта, 08:00
 
