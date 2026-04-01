В Тульской области к демографической программе подключились новые компании - РИА Новости, 01.04.2026
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
21:12 01.04.2026 (обновлено: 21:13 01.04.2026)
В Тульской области к демографической программе подключились новые компании
В Тульской области к демографической программе подключились новые компании - РИА Новости, 01.04.2026
В Тульской области к демографической программе подключились новые компании
К программе корпоративной поддержки семей с детьми в Тульской области присоединились новые предприятия, соответствующие соглашения с их руководителями в среду... РИА Новости, 01.04.2026
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
владимир путин
конструкторское бюро приборостроения
россия
тульская область
россия
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
тульская область, дмитрий миляев, владимир путин, конструкторское бюро приборостроения, россия
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев, Владимир Путин, Конструкторское бюро приборостроения, Россия
В Тульской области к демографической программе подключились новые компании

Корпоративная программа поддержки семей в Тульской области расширила охват

Горожане во время прогулки в парке - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. К программе корпоративной поддержки семей с детьми в Тульской области присоединились новые предприятия, соответствующие соглашения с их руководителями в среду подписал губернатор региона Дмитрий Миляев, сообщила пресс-служба облправительства.
Документы предусматривают выплаты сотрудникам при рождении детей: 500 тысяч рублей — за первого ребенка, 750 тысяч рублей — за второго и 1 миллион рублей — за третьего и последующих.
В числе новых участников демографической программы, запущенной в марте, - АО "Газстройдеталь", ООО "Сфера", фонд "Инновационный научно-технический центр "Композитная долина", АО "Тульский Международный Бизнес-Центр", ООО "Спецтехника", ООО "Спецавтохозяйство", ООО "Континент Энерго", ООО "Группа компаний Агроэко", АО "КБП имени академика А.Г. Шипунова".
Таким образом, к программе уже подключились порядка 36 предприятий региона — это организации химической, пищевой и перерабатывающей промышленности, аграрного и строительного секторов, ресурсоснабжающие предприятия, а также представители среднего и малого бизнеса.
"Президент России Владимир Путин отмечает, что основу государственной политики составляют защита и поддержка семьи и укрепление традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей. Правительство региона активно включается в эту работу. Наша корпоративная программа поддержки рождаемости масштабируется, приобретает широкий охват", — приводятся в сообщении слова Миляева.
Губернатор отметил, что участие крупных предприятий способствует распространению корпоративной практики поддержки семей не только в Тульской области, но и за ее пределами.
Корпоративные выплаты дополняют действующую систему поддержки семей с детьми. В регионе реализуется 57 мер, включая выплату 1 миллиона рублей для женщин, родивших второго ребенка до 25 лет или третьего ребенка до 28 лет. С этого года также запускается "студенческий материнский капитал". Дополнительно развивается участие работодателей и отраслевых объединений в решении жилищных вопросов семей. Совместно с Союзом строителей Тульской области реализуется механизм предоставления скидок на покупку жилья в новостройках, добавили в пресс-службе.
Тульская областьТульская областьДмитрий МиляевВладимир ПутинКонструкторское бюро приборостроенияРоссия
 
 
