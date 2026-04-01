В Тульской области к демографической программе подключились новые компании

Горожане во время прогулки в парке

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. К программе корпоративной поддержки семей с детьми в Тульской области присоединились новые предприятия, соответствующие соглашения с их руководителями в среду подписал губернатор региона Дмитрий Миляев, сообщила пресс-служба облправительства.

Документы предусматривают выплаты сотрудникам при рождении детей: 500 тысяч рублей — за первого ребенка, 750 тысяч рублей — за второго и 1 миллион рублей — за третьего и последующих.

В числе новых участников демографической программы, запущенной в марте, - АО "Газстройдеталь", ООО "Сфера", фонд "Инновационный научно-технический центр "Композитная долина", АО "Тульский Международный Бизнес-Центр", ООО "Спецтехника", ООО "Спецавтохозяйство", ООО "Континент Энерго", ООО "Группа компаний Агроэко", АО "КБП имени академика А.Г. Шипунова".

Таким образом, к программе уже подключились порядка 36 предприятий региона — это организации химической, пищевой и перерабатывающей промышленности, аграрного и строительного секторов, ресурсоснабжающие предприятия, а также представители среднего и малого бизнеса.

"Президент России Владимир Путин отмечает, что основу государственной политики составляют защита и поддержка семьи и укрепление традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей. Правительство региона активно включается в эту работу. Наша корпоративная программа поддержки рождаемости масштабируется, приобретает широкий охват", — приводятся в сообщении слова Миляева.

Губернатор отметил, что участие крупных предприятий способствует распространению корпоративной практики поддержки семей не только в Тульской области, но и за ее пределами.