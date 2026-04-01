https://ria.ru/20260401/prigovor-2084644209.html
Жителя Подмосковья осудили за призыв присоединиться к радикалам
Жителя Подмосковья осудили за призыв присоединиться к радикалам - РИА Новости, 01.04.2026
Жителя Подмосковья осудили за призыв присоединиться к радикалам
Житель подмосковного Краснознаменска получил четыре года общего режима за публичный призыв в интернете присоединиться к украинским радикалам, а также публичное... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T21:53:00+03:00
2026-04-01T21:53:00+03:00
2026-04-01T21:53:00+03:00
происшествия
россия
краснознаменск
москва
воздушно-космические силы россии
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251220/koloniya-2063466376.html
https://ria.ru/20260319/podmoskove-2081778540.html
россия
краснознаменск
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснознаменск, москва, воздушно-космические силы россии, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Краснознаменск, Москва, Воздушно-космические силы России, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
Жителя Подмосковья осудили за призыв присоединиться к радикалам
РИА Новости: житель Краснознаменска получил четыре года за оправдание терроризма
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Житель подмосковного Краснознаменска получил четыре года общего режима за публичный призыв в интернете присоединиться к украинским радикалам, а также публичное оправдание терроризма, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"УФСБ России
по объединениям ВКС
выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя ЗАТО Краснознаменск
, Рындина Д. А., 1975 года рождения, причастного к публичным призывам к террористической деятельности и оправданию терроризма", - сообщили агентству в правоохранительных органах.
Следствие установило, что, являясь сторонником радикальных идей, Рындин разместил в интернете публикации с призывом вступить в украинское военизированное формирование, признанное в РФ террористической организацией. Также он выложил материалы, оправдывающие противоправную деятельность его участников.
Чертановский межрайонный следственный отдел СУ по ЮАО ГСУ СК
России по Москве
расследовал в отношении Рындина уголовное дело по части второй 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма).
"Решением 2-го Западного окружного военного суда фигурант признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Мужчина также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на три года. Приговор вступил в законную силу.