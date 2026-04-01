Жителя Подмосковья осудили за призыв присоединиться к радикалам

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Житель подмосковного Краснознаменска получил четыре года общего режима за публичный призыв в интернете присоединиться к украинским радикалам, а также публичное оправдание терроризма, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

« "УФСБ России по объединениям ВКС выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя ЗАТО Краснознаменск , Рындина Д. А., 1975 года рождения, причастного к публичным призывам к террористической деятельности и оправданию терроризма", - сообщили агентству в правоохранительных органах.

Следствие установило, что, являясь сторонником радикальных идей, Рындин разместил в интернете публикации с призывом вступить в украинское военизированное формирование, признанное в РФ террористической организацией. Также он выложил материалы, оправдывающие противоправную деятельность его участников.

Чертановский межрайонный следственный отдел СУ по ЮАО ГСУ СК России по Москве расследовал в отношении Рындина уголовное дело по части второй 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма).

"Решением 2-го Западного окружного военного суда фигурант признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.