Жителю Самарской области вынесли приговор за покушение на бизнесмена

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Самарской области за покушение на убийство бизнесмена в начале 2000-х годов, сообщило СУСК России по региону.

В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что речь идет о покушении на директора сети тольяттинских супермаркетов "1000 мелочей".

« "Собранные следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления СК России по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летнему местному жителю", - говорится в сообщении СУСК России по региону в канале на платформе Max.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), а также пунктами "а", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По данным объединенной пресс-службы судов области, не позднее ноября 2000 года у обвиняемого возник конфликт с потерпевшим из-за раздела административно-торгового здания, находившегося в их совместной собственности. Осужденный решил убить партнера и привлек для этого двух мужчин, пообещав им денежное вознаграждение, уточнила пресс-служба. Для убийства они незаконно купили у неустановленных лиц два автомата АКМ с глушителями, патроны к ним и гранаты, добавила объединенная пресс-служба.

В марте 2001 года в Ставропольском районе осужденный перекрыл дорогу автомобилям, в которых ехал его партнер по бизнесу и его охрана. Затем злоумышленник и один из соучастников открыли огонь из автоматов по машинам. Чтобы не столкнуться с перекрывшим дорогу автомобилем, потерпевший съехал в кювет. Тогда у одного из исполнителей покушения произошла задержка в работе автомата, а у осужденного закончились патроны. Охране потерпевшего удалось оказать сопротивление.

« "После совершения преступления организатор преступления скрывался от правоохранительных органов с 2001 года, однако был задержан сотрудниками полиции осенью 2025 года в соседнем субъекте. Приговором суда организатору покушения на убийство назначено наказание в виде лишения свободы на срок в 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сказано в сообщении областного СУСК России.