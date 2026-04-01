Жителю Самарской области вынесли приговор за покушение на бизнесмена
Суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Самарской области за покушение на убийство бизнесмена в начале 2000-х годов, сообщило СУСК России по региону. РИА Новости, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Самарской области за покушение на убийство бизнесмена в начале 2000-х годов, сообщило СУСК России по региону.
В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что речь идет о покушении на директора сети тольяттинских супермаркетов "1000 мелочей".
"Собранные следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления СК России по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летнему местному жителю", - говорится в сообщении СУСК России по региону в канале на платформе Max.
Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), а также пунктами "а", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
По данным объединенной пресс-службы судов области, не позднее ноября 2000 года у обвиняемого возник конфликт с потерпевшим из-за раздела административно-торгового здания, находившегося в их совместной собственности. Осужденный решил убить партнера и привлек для этого двух мужчин, пообещав им денежное вознаграждение, уточнила пресс-служба. Для убийства они незаконно купили у неустановленных лиц два автомата АКМ с глушителями, патроны к ним и гранаты, добавила объединенная пресс-служба.
В марте 2001 года в Ставропольском районе осужденный перекрыл дорогу автомобилям, в которых ехал его партнер по бизнесу и его охрана. Затем злоумышленник и один из соучастников открыли огонь из автоматов по машинам. Чтобы не столкнуться с перекрывшим дорогу автомобилем, потерпевший съехал в кювет. Тогда у одного из исполнителей покушения произошла задержка в работе автомата, а у осужденного закончились патроны. Охране потерпевшего удалось оказать сопротивление.
"После совершения преступления организатор преступления скрывался от правоохранительных органов с 2001 года, однако был задержан сотрудниками полиции осенью 2025 года в соседнем субъекте. Приговором суда организатору покушения на убийство назначено наказание в виде лишения свободы на срок в 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сказано в сообщении областного СУСК России.
СК заключил, что одного из исполнителей преступления задержали на месте преступления и осудили в ноябре 2002 года, а третий соучастник преступления погиб, в связи с чем его уголовное дело прекратили.
