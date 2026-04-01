Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/prigovor-2084637243.html
В Курской области россиянке вынесли приговор за госизмену
происшествия
россия
украина
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20260401/syzran-2084327002.html
https://ria.ru/20251218/zhitelnitsa-2062939575.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Курской области россиянке вынесли приговор за госизмену

Суд приговорил россиянку к 15 годам колонии за попытку перебраться на Украину

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 1 апр – РИА Новости. Курский областной суд приговорил россиянку Светлану Савельеву к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по статье о госизмене за попытку пересечения государственной границы РФ в Суджанском районе Курской области, сообщили в пресс-службе судов по региону.
"Согласно материалам дела: Светлана Савельева, являясь противником проводимой политики на территории Российской Федерации, в 2023 году в онлайн-чате познакомилась с военным ВСУ, который склонял к выезду на территорию Украины для последующего вступления в вооруженные формирования Украины и участия в боевых действиях против ВС РФ в рамках проводимой СВО", – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области на платформе Max.
Уточняется, что женщина совершила множество авиа и железнодорожных переездов, включая территории республик, не входящих в границы РФ, чтобы пересечь границу с Украиной.
"Подсудимая прошла курс военной подготовки, военной медицины за рубежом, получила от собеседника из числа ВСУ поддельные документы (якобы уроженки Украины)", – говорится в сообщении.
Отмечено, что, намереваясь незаконно пересечь границу через Суджанский район, Савельева прибыла в Курскую область, где познакомилась с Игорем Сандуляком, которому рассказала о своих планах, а он, в свою очередь, оказал ей содействие: доставил женщину до села Большого Солдатского, откуда она направилась к границе, однако была замечена специальным отрядом быстрого реагирования.
"Суд признал: Савельеву С.И. виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, статьей 275, частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 322 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в ИК общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на 1,5 года", – сообщили в пресс-службе судов.
"Сундуляка И.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 322, назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", - добавили в суде.
ПроисшествияРоссияУкраинаКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала