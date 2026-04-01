В Курской области россиянке вынесли приговор за госизмену

КУРСК, 1 апр – РИА Новости. Курский областной суд приговорил россиянку Светлану Савельеву к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по статье о госизмене за попытку пересечения государственной границы РФ в Суджанском районе Курской области, сообщили в пресс-службе судов по региону.

"Согласно материалам дела: Светлана Савельева, являясь противником проводимой политики на территории Российской Федерации, в 2023 году в онлайн-чате познакомилась с военным ВСУ , который склонял к выезду на территорию Украины для последующего вступления в вооруженные формирования Украины и участия в боевых действиях против ВС РФ в рамках проводимой СВО", – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области на платформе Max

Уточняется, что женщина совершила множество авиа и железнодорожных переездов, включая территории республик, не входящих в границы РФ , чтобы пересечь границу с Украиной.

« "Подсудимая прошла курс военной подготовки, военной медицины за рубежом, получила от собеседника из числа ВСУ поддельные документы (якобы уроженки Украины)", – говорится в сообщении.

Отмечено, что, намереваясь незаконно пересечь границу через Суджанский район , Савельева прибыла в Курскую область, где познакомилась с Игорем Сандуляком, которому рассказала о своих планах, а он, в свою очередь, оказал ей содействие: доставил женщину до села Большого Солдатского, откуда она направилась к границе, однако была замечена специальным отрядом быстрого реагирования.

"Суд признал: Савельеву С.И. виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, статьей 275, частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 322 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в ИК общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на 1,5 года", – сообщили в пресс-службе судов.