Стримеру Скутину вынесли приговор за осквернение символа воинской славы

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд в Москве дал 2,5 года за реабилитацию нацизма стримеру Андрею Скутину, который несколько раз плюнул на георгиевскую ленту во время прямого эфира, сообщает прокуратура столицы.

Ранее РИА Новости сообщали в правоохранительных органах, что уголовное дело завели на стримера, который несколько раз плюнул в георгиевскую ленту во время прямого эфира на YouTube-канале, произошло в преддверии Дня Победы. По данным СМИ, Скутин вел стримы под псевдонимом Таракан.

По информации прокуратуры, 8 мая 2025 года в подъезде дома на Садовом проезде в Подольске Скутин в ходе прямой трансляции на видеохостинге публично осквернил символ воинской славы России

« "С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы ранее судимый 39-летний Андрей Скутин приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе Max.

Он также лишен права администрировать сайты, размещать статьи и комментарии в интернете на 3 года.