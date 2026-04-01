14:51 01.04.2026 (обновлено: 14:57 01.04.2026)
Стримеру Скутину вынесли приговор за осквернение символа воинской славы
Стримеру Скутину вынесли приговор за осквернение символа воинской славы
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramАндрей Скутин в зале суда. 1 апреля 2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Андрей Скутин в зале суда. 1 апреля 2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд в Москве дал 2,5 года за реабилитацию нацизма стримеру Андрею Скутину, который несколько раз плюнул на георгиевскую ленту во время прямого эфира, сообщает прокуратура столицы.
Ранее РИА Новости сообщали в правоохранительных органах, что уголовное дело завели на стримера, который несколько раз плюнул в георгиевскую ленту во время прямого эфира на YouTube-канале, произошло в преддверии Дня Победы. По данным СМИ, Скутин вел стримы под псевдонимом Таракан.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Москве арестовали блогера за неуважение к символам воинской славы
12 октября 2025, 10:58
По информации прокуратуры, 8 мая 2025 года в подъезде дома на Садовом проезде в Подольске Скутин в ходе прямой трансляции на видеохостинге публично осквернил символ воинской славы России.
«

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы ранее судимый 39-летний Андрей Скутин приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе Max.

Он также лишен права администрировать сайты, размещать статьи и комментарии в интернете на 3 года.
Стример признан виновным по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично с использованием интернета). Приговор в законную силу не вступил.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Архангельске пенсионера осудили за осквернение георгиевской ленты
20 февраля, 15:48
 
