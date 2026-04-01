В Москве представлена новая статуэтка международной премии BraVo
В Москве на гала-ужине Radio Monte Carlo презентовали обновленную статуэтку VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, сообщили в... РИА Новости, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Москве на гала-ужине Radio Monte Carlo презентовали обновленную статуэтку VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".
Специально для VIII премии BraVo известный ювелирный бренд создал 24 позолоченных скрипичных ключа на постаменте из змеевика – благородного натурального камня. Как отметили в пресс-службе, он символизирует мудрость и духовное возрождение.
"Обновленная статуэтка – это отражение постоянного развития премии BraVo (БраВо), которая с каждым годом охватывает все больше стран и расширяет границы творческой составляющей гала-концертов. Скрипичный ключ здесь выступает символом универсального языка музыки, понятного всем без исключения", – сказала Алла Володина, заместитель гендиректора, директор управления маркетинга и стратегических коммуникаций "Русской Медиагруппы".
Гала-ужин прошел перед премией BraVo, которая состоится 14 апреля на Исторической сцене Большого театра.
Гостями вечера стали Яна Рудковская, Юлия Барановская, Наталья Архангельская, Анна Тихомирова, Дарина Алексеева, Ксения Аносова, Седа Каспарова, Мадонна Мур, Мария Лобанова, Екатерина Земская, Ксения Чилингарова и другие.
Помимо презентации обновленной награды, на гала-ужине выступили пианист Игорь Барановский, солистка "Геликон-оперы" Валентина Правдина, солист Большого театра Беларуси Алексей Макшанцев и джаз-соул звезда Telliodora.