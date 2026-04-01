Эксперт рассказал, почему подписки на зарубежные сервисы опасны

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Для россиян могут быть опасны подписки на зарубежные приложения и сервисы, так как данные могут обрабатываться вне России, также сервис может в одностороннем порядке ограничить доступ и заблокировать аккаунт без объяснения причин, рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия на базе ТУСУР" Руслан Пермяков.

"Подписка означает, что вы вступаете в договор с иностранной компанией, которая действует в своей юрисдикции: данные могут обрабатываться вне РФ и вне требований 152-ФЗ. Компания может в одностороннем порядке ограничить доступ (санкции, compliance). Возможна блокировка аккаунта без объяснения причин (особенно при подозрении на "sanctions evasion")", - пояснил он.

Помимо правовых рисков, аналитик выявил и финансовые, такие как колебание курса и непредсказуемая стоимость, так как происходят регулярные списания в иностранной валюте, возможные дополнительные комиссии банков или посредников, сложности с отменой подписки и риск двойных списаний.

Также россиянин рискует потерять доступ к сервису и данным из-за санкционных ограничений или блокировки со стороны Роскомнадзора

Кроме того, подписка часто означает привязку к определенной экосистеме и зависимость от конкретной модели или формата данных, из-за чего пользователи могут столкнуться с высокой стоимостью миграции данных, невозможностью быстро заменить сервис при блокировке, а также с потерей накопленного контента, например, данных на облачных носителях.

Помимо этого, Пермяков отмечает вторичные риски: нарушения требований локализации данных, риск несоответствия отраслевым стандартам и невозможность пройти аудит безопасности.