Эксперт рассказал, почему подписки на зарубежные сервисы опасны
Для россиян могут быть опасны подписки на зарубежные приложения и сервисы, так как данные могут обрабатываться вне России, также сервис может в одностороннем... РИА Новости, 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/gosduma-2084153540.html
https://ria.ru/20260331/servis-2084120306.html
РИА Новости: подписки на зарубежные сервисы опасны из-за обработки данных вне РФ
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Для россиян могут быть опасны подписки на зарубежные приложения и сервисы, так как данные могут обрабатываться вне России, также сервис может в одностороннем порядке ограничить доступ и заблокировать аккаунт без объяснения причин, рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия на базе ТУСУР" Руслан Пермяков.
"Подписка означает, что вы вступаете в договор с иностранной компанией, которая действует в своей юрисдикции: данные могут обрабатываться вне РФ
и вне требований 152-ФЗ. Компания может в одностороннем порядке ограничить доступ (санкции, compliance). Возможна блокировка аккаунта без объяснения причин (особенно при подозрении на "sanctions evasion")", - пояснил он.
Помимо правовых рисков, аналитик выявил и финансовые, такие как колебание курса и непредсказуемая стоимость, так как происходят регулярные списания в иностранной валюте, возможные дополнительные комиссии банков или посредников, сложности с отменой подписки и риск двойных списаний.
Также россиянин рискует потерять доступ к сервису и данным из-за санкционных ограничений или блокировки со стороны Роскомнадзора
.
Кроме того, подписка часто означает привязку к определенной экосистеме и зависимость от конкретной модели или формата данных, из-за чего пользователи могут столкнуться с высокой стоимостью миграции данных, невозможностью быстро заменить сервис при блокировке, а также с потерей накопленного контента, например, данных на облачных носителях.
Помимо этого, Пермяков
отмечает вторичные риски: нарушения требований локализации данных, риск несоответствия отраслевым стандартам и невозможность пройти аудит безопасности.
Пользователь может столкнуться и с операционными рисками, которые по мнению эксперта, часто недооцениваются. "Зависимость от VPN/прокси - нестабильность работы, невозможность получить поддержку, обновления/фичи могут быть недоступны по региону, риск непредсказуемого снижения качества обслуживания, выражающегося в ограничении пропускной способности или введении лимитов на использование, без предварительного уведомления пользователя", - перечислил он.