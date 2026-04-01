Ученые предсказали скорую гибель Земли

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Земля может не выдержать роста численности населения, говорится в статье, опубликованной учеными из Университета Флиндерса в Австралии.

Исследователи утверждают, что при нынешних темпах к концу 2070-х годов численность населения Земли достигнет 12,4 миллиарда человек, что доведет нашу планету до критического состояния.

"Земля не сможет поддерживать будущую численность населения — или даже сегодняшнюю — без серьезной перестройки социокультурных практик использования земли, воды, энергии, биоразнообразия и других ресурсов", — говорится в материале.

При этом, по мнению ученых, приемлемое количество людей составляет около 2,5 миллиарда.

"Реально устойчивая численность населения значительно ниже и ближе к тому уровню, который мир поддерживал в середине XX века", — сказал ведущий автор исследования Кори Брэдшоу.