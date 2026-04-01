10:12 01.04.2026
Петров рассказал, против каких сборных он бы хотел сыграть
Петров рассказал, против каких сборных он бы хотел сыграть

Петров рассказал, что хотел бы сыграть против сборных Франции и Португалии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Локомотив"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист сборной России Максим Петров заявил РИА Новости, что хотел бы проверить свой уровень в матчах против ведущих национальных команд.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
"Прям какой-то одной нет. Очень много сильных сборных, с которыми хотелось бы сыграть. Из топовых - Франция, Португалия, чтобы проверить свой уровень", - сказал Петров, отвечая на вопрос о соперниках мечты.
Он также прокомментировал возможный товарищеский матч против сборной США. "Не знаю, насколько это реально, но, наверное, РФС делает все возможное, чтобы давать нам соперников любого уровня. Они это делают, а как будет дальше - посмотрим", - добавил он.
Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова по итогам переговоров с членами конгресса США заявила РИА Новости, что товарищеский футбольный матч между командами России и США может пройти в преддверии чемпионата мира 2026 года.
Максим Глушенков - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Семак объяснил, почему "Локомотив" продал Глушенкова в "Зенит"
1 апреля, 10:01
 
