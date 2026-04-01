В РПЦ рассказали, как не попасться на рассылки мошенников перед Пасхой

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Рассылки, "обещающие бесплатные удовольствия", на деле оказываются обманом, жертвовать на храмы и нуждающимся нужно через официальные сайты, или лично в храме, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Мошенники начали рассылать верующим, пенсионерам и социально незащищенным гражданам уведомления о соцвыплатах к Пасхе, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. Там отметили, что в преддверии Пасхи у россиян наблюдается религиозный подъем, есть традиция заниматься благотворительностью. В "Мошеловке" посоветовали делать пожертвования только лично в храме или через проверенные официальные сайты епархий.

"Призываю верующих не поддаваться на мошеннические рассылки, обещающие какие-то бесплатные удовольствия, а на деле оканчивающиеся обманом. В Церкви периодически обновляют список лжесвященников и мошенников, которые собирают деньги якобы на Церковь или поминовения. Список опубликован на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет", - сказал Кипшидзе.