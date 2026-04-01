В РПЦ рассказали, как не попасться на рассылки мошенников перед Пасхой - РИА Новости, 01.04.2026
04:14 01.04.2026
В РПЦ рассказали, как не попасться на рассылки мошенников перед Пасхой
В РПЦ рассказали, как не попасться на рассылки мошенников перед Пасхой - РИА Новости, 01.04.2026
В РПЦ рассказали, как не попасться на рассылки мошенников перед Пасхой
Рассылки, "обещающие бесплатные удовольствия", на деле оказываются обманом, жертвовать на храмы и нуждающимся нужно через официальные сайты, или лично в храме,... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T04:14:00+03:00
2026-04-01T04:14:00+03:00
религия
религия
русская православная церковь
Никита Бизин
Никита Бизин
религия, русская православная церковь
Религия, Религия, Русская православная церковь
В РПЦ рассказали, как не попасться на рассылки мошенников перед Пасхой

Кипшидзе: не следует жертвовать на храмы через рассылку телефонных мошенников

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Рассылки, "обещающие бесплатные удовольствия", на деле оказываются обманом, жертвовать на храмы и нуждающимся нужно через официальные сайты, или лично в храме, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Мошенники начали рассылать верующим, пенсионерам и социально незащищенным гражданам уведомления о соцвыплатах к Пасхе, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. Там отметили, что в преддверии Пасхи у россиян наблюдается религиозный подъем, есть традиция заниматься благотворительностью. В "Мошеловке" посоветовали делать пожертвования только лично в храме или через проверенные официальные сайты епархий.
"Призываю верующих не поддаваться на мошеннические рассылки, обещающие какие-то бесплатные удовольствия, а на деле оканчивающиеся обманом. В Церкви периодически обновляют список лжесвященников и мошенников, которые собирают деньги якобы на Церковь или поминовения. Список опубликован на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет", - сказал Кипшидзе.
Он также призвал жертвовать на Церковь "только проверенным способом". "Например, можно пожертвовать нуждающимся через церковную платформу "Поможем" (сайт mirom.help), или участвовать в других проектах Церкви - о них можно почитать на официальном сайте Синодального отдела по благотворительности. Еще один надежный способ - жертвовать непосредственно на храм, прихожанином которого являешься, и делать это лично в храме", - заключил собеседник агентства. -0
РелигияРелигияРусская православная церковь
 
 
