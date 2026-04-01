Пашинян прибыл в Россию с рабочим визитом

ЕРЕВАН, 1 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в среду, что уже прибыл в Россию с визитом, где у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Прибыл с рабочим визитом в РФ", - написал Пашинян в Telegram-канале, опубликовав видео своего кортежа.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин в среду проведет переговоры с Пашиняном, лидеры обсудят двусторонние вопросы и развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.
Отмечалось, что Путин и Пашинян также затронут перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.
В состав возглавляемой Пашиняном делегации вошли вице-премьер Мгер Григорян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, замглавы МИД Мнацакан Сафарян.
