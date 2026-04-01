Аллергики могут заменить вербу пальмовой ветвью, рассказал протоиерей
Аллергики могут заменить вербу пальмовой ветвью, рассказал протоиерей - РИА Новости, 01.04.2026
Аллергики могут заменить вербу пальмовой ветвью, рассказал протоиерей
Аллергики могут вместо вербы принести в храм альтернативу, например пальмовую ветвь, рассказал протоиерей Дмитрий Моисеев. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T14:34:00+03:00
2026-04-01T14:34:00+03:00
2026-04-01T14:34:00+03:00
Аллергики могут заменить вербу пальмовой ветвью, рассказал протоиерей
Протоиерей Моисеев: аллергики могут вместо вербы принести в храм пальмовую ветвь
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Аллергики могут вместо вербы принести в храм альтернативу, например пальмовую ветвь, рассказал протоиерей Дмитрий Моисеев.
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников. В 2026 году оно отмечается 5 апреля, за неделю до Пасхи.
"В случае аллергии на вербу верующим необязательно отказываться от участия в празднике. Допустимо использовать альтернативу - например, пальмовые ветви, поскольку именно ими, согласно Евангелию, встречали Иисуса Христа при входе в Иерусалим", - сказал Моисеев в беседе с информационным порталом РИАМО
.
Он добавил, что люди привыкли использовать вербу, так как в России не распространены пальмовые деревья, однако такие ветви несложно найти в магазинах и затем принести в храм, чтобы освятить. Протоиерей отметил, что если объяснить ситуацию, к этому отнесутся с пониманием.