Отец Маска рассказал о найденной в Москве цивилизации

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал, как визит в столицу России показал ему высокий уровень цивилизации, которую утратили на Западе.
"Я приехал в Россию и я оказался в городе, который даже не мог себе представить, такой он прекрасный… Прямо в разгар дня моют улицы, хотя там нет мусора. Дружелюбие людей. Качество питания. И я понял, что это настоящая цивилизация, вершина, это то, чего мы больше не видим на Западе, мы это утратили", - сказал Маск на встрече с представителями российского делового сообщества в Торгово-промышленной палате РФ.
Он подчеркнул, что, будучи ребенком, постоянно слышал фейки о том, что Россия - это враг, который рано или поздно "придет и завоюет". По словам Маска, в мире к России относятся "не так, как следует", его отговаривали от поездки в Москву, говоря о том, что здесь якобы опасно, но все это оказалось неправдой.
"Я пришел к выводу, что это (Москва - ред.) один из самых красивых городов в мире, а я много путешествовал", - подчеркнул Маск.
