Отец Маска рассказал о найденной в Москве цивилизации - РИА Новости, 01.04.2026
13:30 01.04.2026 (обновлено: 13:36 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/otets-2084254954.html
Отец Маска рассказал о найденной в Москве цивилизации
Отец Маска рассказал о найденной в Москве цивилизации - РИА Новости, 01.04.2026
Отец Маска рассказал о найденной в Москве цивилизации
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал, как визит в столицу России показал ему высокий уровень цивилизации, которую утратили на... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T13:30:00+03:00
2026-04-01T13:36:00+03:00
Отец Маска рассказал о найденной в Москве цивилизации

Отец Маска рассказал, что нашел в Москве цивилизацию, утраченную на Западе

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал, как визит в столицу России показал ему высокий уровень цивилизации, которую утратили на Западе.
"Я приехал в Россию и я оказался в городе, который даже не мог себе представить, такой он прекрасный… Прямо в разгар дня моют улицы, хотя там нет мусора. Дружелюбие людей. Качество питания. И я понял, что это настоящая цивилизация, вершина, это то, чего мы больше не видим на Западе, мы это утратили", - сказал Маск на встрече с представителями российского делового сообщества в Торгово-промышленной палате РФ.
Он подчеркнул, что, будучи ребенком, постоянно слышал фейки о том, что Россия - это враг, который рано или поздно "придет и завоюет". По словам Маска, в мире к России относятся "не так, как следует", его отговаривали от поездки в Москву, говоря о том, что здесь якобы опасно, но все это оказалось неправдой.
"Я пришел к выводу, что это (Москва - ред.) один из самых красивых городов в мире, а я много путешествовал", - подчеркнул Маск.
Отец Илона Маска назвал Украину мошенническим государством
31 марта, 14:32
 
