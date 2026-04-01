Оспу обезьян подтвердили только у одного пациента в Подмосковье

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Диагноз "оспа обезьян" подтвердился только у одного пациента, ранее госпитализированного в Домодедовскую больницу, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Ранее Забелин сообщил, что в инфекционное отделение Домодедовской больницы госпитализированы двое пациентов: один с подозрением на оспу обезьян, второй — контактировавший с ним. Их состояние оценивается как удовлетворительное.