Оспу обезьян подтвердили только у одного пациента в Подмосковье

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Диагноз "оспа обезьян" подтвердился только у одного пациента, ранее госпитализированного в Домодедовскую больницу, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Ранее Забелин сообщил, что в инфекционное отделение Домодедовской больницы госпитализированы двое пациентов: один с подозрением на оспу обезьян, второй — контактировавший с ним. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
"О состоянии двух пациентов, накануне госпитализированных с подозрением на оспу обезьян. По результатам лабораторных исследований, диагноз подтвержден только у одного пациента, госпитализированного в инфекционный стационар Домодедовской больницы. У второго — контактировавшего с ним — анализ отрицательный", - написал Забелин в своем канале на платформе Мах.
Он отметил, что состояние обоих ранее госпитализированных с подозрением на оспу обезьян пациентов удовлетворительное, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Ситуация находится на контроле минздрава Подмосковья и Роспотребнадзора по Московской области.
