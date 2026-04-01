Эксперт оценил отказ США заниматься судоходством в Ормузском проливе
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что страна не планирует заниматься нормализацией судоходства, может быть уловкой, чтобы вовлечь европейских... РИА Новости, 01.04.2026
Экономист Юшков: отказ США заниматься судоходством в Ормузском проливе - уловка
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что страна не планирует заниматься нормализацией судоходства, может быть уловкой, чтобы вовлечь европейских партнеров по НАТО в конфликт на Ближнем Востоке, считает экономист, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Ранее Трамп
заявил, что США
намерены в скором времени завершить военную операцию против Ирана
и не собираются в дальнейшем брать на себя ответственность за ситуацию вокруг Ормузского пролива
. По его словам, если другим странам, включая европейские, понадобится обеспечивать проход своих поставок нефти и газа через пролив, им придется делать это самостоятельно.
"Глава Белого дома не оставляет надежд вовлечь в конфликт европейских партнеров по НАТО
и разделить с ними риски. Трамп, вероятно, хочет, чтобы союзники предоставили свои войска, в том числе для возможной наземной операции", - сказал Юшков
газете ВЗГЛЯД
.
Также, по мнению эксперта, показное безразличие американского лидера к проливу - "ширма", чтобы скрыть отсутствие у США собственных сил для обеспечения безопасности судоходства. На деле для Вашингтона, считает Юшков, важно, что происходит в Ормузском проливе, поскольку пока он перекрыт, на мировом рынке сохраняются высокие цены на нефть, что приводит к росту стоимости топлива на внутреннем американском рынке.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.