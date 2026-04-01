Эксперт оценил отказ США заниматься судоходством в Ормузском проливе

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что страна не планирует заниматься нормализацией судоходства, может быть уловкой, чтобы вовлечь европейских партнеров по НАТО в конфликт на Ближнем Востоке, считает экономист, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Также, по мнению эксперта, показное безразличие американского лидера к проливу - "ширма", чтобы скрыть отсутствие у США собственных сил для обеспечения безопасности судоходства. На деле для Вашингтона, считает Юшков, важно, что происходит в Ормузском проливе, поскольку пока он перекрыт, на мировом рынке сохраняются высокие цены на нефть, что приводит к росту стоимости топлива на внутреннем американском рынке.