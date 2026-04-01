12:09 01.04.2026 (обновлено: 13:33 01.04.2026)
Опрос показал, сколько россиян считают, что обладают чувством юмора
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Абсолютное большинство (94%) россиян в той или иной степени уверены, что обладают чувством юмора, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Четверо из десяти (41%) респондентов уверены, что в большой степени обладают чувством юмора, 42% сказали, что обладают им в некоторой степени, 11% - в малой степени. При этом, 4% россиян ответили, что они практически лишены чувства юмора.
Большинство (70%) опрошенных считают, что можно шутить над членами семьи, 65% уверены в допустимости шуток над начальством, 47% - над властью, 37% - над историческими личностями.
Самыми табуированными темами для шуток в российском обществе являются особенности здоровья других людей (89% респондентов считают их недопустимыми), церковь (77%) и армия (72%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 марта 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
