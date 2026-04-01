Опрос показал, сколько поляков осуждают нападение на Иран - РИА Новости, 01.04.2026
11:57 01.04.2026 (обновлено: 12:00 01.04.2026)
Опрос показал, сколько поляков осуждают нападение на Иран
Нападение США и Израиля на Иран осуждают 77% жителей Польши, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической лабораторией CBOS. РИА Новости, 01.04.2026
Опрос показал, сколько поляков осуждают нападение на Иран

Опрос CBOS: 77% поляков против нападения США и Израиля на Иран

© REUTERS / Majid AsgaripourМужчина с иранским флагом возле разрушенной в результате авиаудара больницы "Ганди" в Тегеране
Мужчина с иранским флагом возле разрушенной в результате авиаудара больницы Ганди в Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Мужчина с иранским флагом возле разрушенной в результате авиаудара больницы "Ганди" в Тегеране. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 апр - РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран осуждают 77% жителей Польши, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической лабораторией CBOS.
По результатам опроса, 77% респондентов считают нападение необоснованным. При этом 51% выразили "решительное несогласие", а 26% заявили, что "скорее несогласны".
При этом лишь 8% опрошенных поддержали действия Вашингтона и Тель-Авива.
Еще 15% затруднились дать определенный ответ.
В разрезе политических предпочтений среди сторонников оппозиционной партии "Право и справедливость" доля поддерживающих действия США и Израиля заметно выше среднего - 22%.
Опрос также показал, что 49% поляков рассматривают конфликт на Ближнем Востоке как угрозу безопасности страны. Противоположного мнения придерживаются 42% респондентов, еще 9% не смогли дать конкретный ответ.
Почти единодушную поддержку получило решение польских властей не направлять войска в Иран: 89% опрошенных оценили его положительно, из них 60% - однозначно одобрили такую позицию. Негативно высказались лишь 6% участников исследования.
Опрос проводился с 23 по 25 марта на выборке из 1000 совершеннолетних жителей Польши. Данные о погрешности не приводятся.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
