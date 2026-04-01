Опрос показал, сколько поляков осуждают нападение на Иран

ВАРШАВА, 1 апр - РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран осуждают 77% жителей Польши, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической лабораторией CBOS.

По результатам опроса, 77% респондентов считают нападение необоснованным. При этом 51% выразили "решительное несогласие", а 26% заявили, что "скорее несогласны".