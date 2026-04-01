Силовики накрыли ОПГ, вымогавшую у военных деньги "за военную службу в ЧВК"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Силовики накрыли банду, члены которой обманом заполучили у 95 военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ, деньги "за военную службу в ЧВК", следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Из них следует, что фигурантами дела стали восемь человек, с одним из них заключено соглашение о сотрудничестве.

При этом, по версии следствия, трое членов организованной преступной группы ввели в заблуждение 95 человек, которые поступали на военную службу по контракту через военный комиссариат, пообещав им, что после заключения контракта с Минобороны они фактически будут проходить службу в ЧВК.

"Члены ОПГ обманули поступающих на военную службу лиц, предложив передать денежные средства за содействие в поступлении на военную службу в ЧВК, для приобретения военного имущества, а также для оказания помощи семьям раненных и погибших военнослужащих и под другими надуманными предлогами. В 2025 году после заключения контрактов о прохождении военной службы 95 военнослужащих войсковой части перевели на банковские счета (членов группы) и доверенных им лиц личные денежные средства, которые на заявленные цели использованы не были, а присвоены участниками организованной преступной группы, то есть похищены путем обмана", - говорится в документе.

Кроме того, в материалах указывается, что члены ОПГ угрожали застрелить военного, приковав его наручниками к дереву и удерживая таким образом не менее трех суток.

В этом многоэпизодном деле среди фигурантов, как сообщается в материалах, - Артур Велисевич, который является многодетным отцом, а также курский экс-полицейский Игорь Душкин, они арестованы.

В документах отмечается, что членам преступной группы в зависимости от роли вменили вымогательство группой лиц, мошенничество, совершенное организованной группой, убийство группой лиц и хищение оружия организованной группой.

По делу, согласно материалам, уже допрошены в качестве свидетелей не менее 80 военных, проведено не менее 10 очных ставок, две выемки.