Силовики накрыли ОПГ, вымогавшую у военных деньги "за военную службу в ЧВК" - РИА Новости, 01.04.2026
01:32 01.04.2026 (обновлено: 09:31 01.04.2026)
Силовики накрыли ОПГ, вымогавшую у военных деньги "за военную службу в ЧВК"
Силовики накрыли ОПГ, вымогавшую у военных деньги "за военную службу в ЧВК"

Силовики накрыли ОПГ, вымогавшую у 95 военных деньги за военную службу в ЧВК

Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Силовики накрыли банду, члены которой обманом заполучили у 95 военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ, деньги "за военную службу в ЧВК", следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Из них следует, что фигурантами дела стали восемь человек, с одним из них заключено соглашение о сотрудничестве.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Суд в Челябинске арестовал членов ОПГ из-за незаконно добытых драгметаллов
18 марта, 21:44
При этом, по версии следствия, трое членов организованной преступной группы ввели в заблуждение 95 человек, которые поступали на военную службу по контракту через военный комиссариат, пообещав им, что после заключения контракта с Минобороны они фактически будут проходить службу в ЧВК.
"Члены ОПГ обманули поступающих на военную службу лиц, предложив передать денежные средства за содействие в поступлении на военную службу в ЧВК, для приобретения военного имущества, а также для оказания помощи семьям раненных и погибших военнослужащих и под другими надуманными предлогами. В 2025 году после заключения контрактов о прохождении военной службы 95 военнослужащих войсковой части перевели на банковские счета (членов группы) и доверенных им лиц личные денежные средства, которые на заявленные цели использованы не были, а присвоены участниками организованной преступной группы, то есть похищены путем обмана", - говорится в документе.
Кроме того, в материалах указывается, что члены ОПГ угрожали застрелить военного, приковав его наручниками к дереву и удерживая таким образом не менее трех суток.
В этом многоэпизодном деле среди фигурантов, как сообщается в материалах, - Артур Велисевич, который является многодетным отцом, а также курский экс-полицейский Игорь Душкин, они арестованы.
В документах отмечается, что членам преступной группы в зависимости от роли вменили вымогательство группой лиц, мошенничество, совершенное организованной группой, убийство группой лиц и хищение оружия организованной группой.
По делу, согласно материалам, уже допрошены в качестве свидетелей не менее 80 военных, проведено не менее 10 очных ставок, две выемки.
Как уточняет газета "Коммерсант", основателем данной ЧВК является Алексей Марущенко, который еще в 2018 году в Санкт-Петербурге зарегистрировал ООО "ЧВК "Ястреб". Как следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Марущенко в настоящий момент также арестован.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ОПГ похитила почти два миллиарда рублей на поставках Минобороны
19 февраля, 11:44
 
