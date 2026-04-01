В Омской области задержали пенсионера за убийство племянника - РИА Новости, 01.04.2026
13:24 01.04.2026
В Омской области задержали пенсионера за убийство племянника
В Омской области задержали пенсионера за убийство племянника

В Омской области пенсионер заподозрили в убийстве и расчленении племянника

ОМСК, 1 апр - РИА Новости. Пенсионер в Омской области убил поленом и расчленил своего 39-летнего племянника, который во время конфликта стал душить его сына, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Об исчезновении 39-летнего мужчины, который около недели не выходил на связь, в полицию сообщила его сестра. При проверке сотрудники полиции обнаружили следы преступления в доме в селе Андреевка Омского района, где разыскиваемый проживал с дядей и его сыном.
По предварительным данным, 21 марта во время распития спиртных напитков между двоюродными братьями произошел конфликт. Один из них стал душить другого.
"Чтобы пресечь его действия и защитить сына, 67-летний сельчанин ударил племянника поленом по голове. От полученной травмы он позже скончался. В дальнейшем тело погибшего старший из родственников расчленил на веранде дома, упаковал в пакеты и ночью вывез на мусорный полигон", - говорится в сообщении.
СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Подозреваемый задержан.
